ESM BENIN enregistre 100% de réussite dans plusieurs filières

L’Ecole Supérieure de Management du Bénin (ESM-BENIN) dirigée de main de maître par Dr Isidore Hounhuèdo récidive dans les résultats élogieux aux examens nationaux. Elle a encore fait parler d’elle au terme de l’examen national de licence de 2021, par un pourcentage époustouflant de 73,43 % comme taux d’admissibilité.

Les résultats ont été officialisés par la Direction des Examens et Concours (Dec) du ministère de l’enseignement supérieur, dans la soirée du vendredi 29 Octobre 2021. En effet, dans les 10 filières dans lesquelles les candidats ont été présentés, ESM-BENIN a fourni des résultats satisfaisants et encourageants dont l’affiche donne ce qui suit : Transport logistique 100%, Entreprenariat et Gestion des projets 100% , Management ressources humaines 96,88%, Marketing communication et commerce 88,71%, Hôtellerie et restauration 86,67%, Système informatique et logiciel 81,25%, Tourisme et loisirs 60%.......

Un score salutaire qui vient rehausser les précédents au regard du pourcentage enregistré au plan national à cette édition, et qui est 69,58%. Face à ce taux, le record de ESM-BENIN vient une nouvelle fois, renforcer la confiance du public en cette école de formation, qui maintient le flambeau d’« Ecole de référence » dans l’arène des meilleurs Établissements Privés d’Enseignement Supérieur (Epes) au Bénin.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, cette même école a eu la confiance de l’Etat à travers le Conseil Consultatif national de l’enseignement supérieur (Ccnes) pour son extension dans les autres villes du Bénin à savoir Parakou, Djougou, Bohicon, Lokossa, Porto Novo, Abomey-Calavi et au quartier Akpakpa à Cotonou avec l’autorisation d’ouverture de nouvelles filières de formation.

