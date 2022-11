EN PRISON, FOO DEZI WA !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi les jeunes Gayiman criminels, accusés entre temps, de quelques horreurs rituelles, n’étaient donc visiblement que de mauvais apprentis d’un de leurs grands patrons, mon Neveu VODONOU DésiLé (Il n’y a pas le son R à CANA) ! La preuve, pour son casse projeté d’une banque de la place, qui dit-on allait lui rapporter pas moins de trois milliards, il a plutôt fait appel, au lieu d’un Kinninssi de Zogbodomey à arroser de sang humain, à des informaticiens Sénégalais et Tanzanien...

Le procédé est bien moins horrible que ceux de ses « élèves », certainement formés dans l’une des nombreuses classes estampillées " Don de Désiré VODONOU" dont l’homme a parsemé les écoles à travers le pays, au moment de sa gloire qui l’amena même, castagnette en main, à l’hémicycle comme honorable député, au temps glorieux de la démocratie bordelique de casse ...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui susurrez que si votre cousin Foo Dézi, était candidat aujourd’hui pour les prochaines législatives, peut-être que les trois milliards qu’il voulait ramasser ne lui suffiraient qu’à payer son quitus fiscal, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

