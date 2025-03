Du matériel roulant pour la Police et l’Agence de protection civile

Un lot de 20 véhicules pick-up et 2 véhicules Prado Land Cruiser ont été mis à la disposition de la police républicaine et l’Agence béninoise de protection civile. La remise de lot de matériel roulant s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération entre le ministère de l’intérieur et l’ambassade du Japon près le Bénin.

Après cette première remise, un 2e lot de matériel composé de 23 motos cross, 10 ambulances équipées de matériels spécifiques et 05 postes radios émetteurs récepteurs VHF portatifs sont attendus dans les semaines à venir.

Selon Alassane SEIDOU, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, les véhicules mis à disposition sont destinés à la patrouille. Ils viennent renforcer « considérablement » la capacité des éléments de la Police républicaine en termes de mobilité et d’efficacité des opérations sur le terrain.

Pour Hideki UEZONO, ambassadeur du Japon près le Bénin, ce don de matériel s’inscrit dans le cadre de l’aide financière non remboursable de son Japon. Le but visé est de renforcer davantage les capacités opérationnelles de la Police républicaine et de l’Agence en charge de la protection civile dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

La valeur totale de cet appui en matériels du Japon, est de 400 millions de Yens japonais soit 01 milliard 600 millions de francs CFA.

