DressMeUp by Khaled Kelani dévoile sa nouvelle collection ‘’Ajé’’

La marque DressMeUp by Khaled Kelani a dévoilé, jeudi 3 avril 2025, sa nouvelle identité ainsi que son nouveau textile. C’est à l’occasion d’un défilé de mode au Sunset bar restau à Cotonou Fidjrossè.

Après des mois de travail et de réflexion, DressMeUp by Khaled Kelani sort sa nouvelle collection ‘’Ajé’’. Elle incarne la fusion entre modernité et tradition, grâce à un textile original ornementé de motifs géométriques (losanges, cercles, carrés et triangles). Chaque motif exprime l’histoire des artisans passionnés qui perpétuent un savoir-faire ancestral. « Ajé en Yoruba ça veut dire richesse, c’est-à-dire, vous êtes riche de votre art, personnalité, style, et culture », a confié le styliste designer béninois, Khaled Kelani. Ajé, souligne-t-il, c’est pour vous affirmer et montrer que vous êtes dans une culture africaine.

Un textile exclusif et des couleurs expressives

Conçue non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, ‘’Ajé’’ est disponible en plusieurs combinaisons de couleurs : blanc-noir, bleu nuit-noir, jaune or-noir et bleu roi-blanc. Chaque teinte a été soigneusement sélectionnée pour offrir un confort absolu et sublimer la silhouette avec subtilité. Le lancement de la collection "Ajé" a été marqué par un défilé en trois passages : les modèles féminins, les modèles masculins, puis un passage duo. Chaque tenue, mélange d’artisanat traditionnel et de design moderne, reflète l’essence de l’élégance africaine.

Une nouvelle ère pour DressMeUp

Depuis sa création en 2016, DressMeUp a connu une évolution constante. L’année 2025 marque une nouvelle ère avec une identité visuelle repensée et une volonté affirmée de promouvoir le textile africain. « DressMeUp, que nous avons connu et toujours soutenu, a grandi. Cette marque aujourd’hui, confirme davantage aux Béninois et à tous ceux-là qui ont opté pour elle, qu’elle n’est pa seulement née pour faire de la mode, mais pour nourrir le style africain et tous les artisans qui y travaillent », a expliqué Adam Kissira, spécialiste en stratégie marketing et communication. Pour la mannequin Safiatou Barry, la nouvelle collection Ajé de DresMeUp est atypique. « Elle ressort toute la richesse de la culture africaine. Khaled Kelani fait du beau travail », a-t-elle ajouté.

Le promoteur événementiel Ange Atcho a souhaité une bonne suite à DressMeUp. « Nous les promoteurs événementiels, nous promettons de l’accompagner et de faire sa promotion afin que la marque soit non seulement nationale, mais au niveau internationale », a-t-il affirmé.

DressMeUp by Khaled Kelani se positionne ainsi comme un acteur incontournable de la mode africaine, en proposant des pièces de qualité exceptionnelle. À travers sa nouvelle collection ‘’Ajé", le styliste designer béninois invite chacun à embrasser pleinement sa culture et à s’affirmer avec style.

Akpédjé Ayosso

4 avril 2025