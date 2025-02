Döton, une plateforme mobile rapproche l’administration des citoyens

La commune d’Adjarra, située à environ 40 km de Cotonou, innove avec la plateforme Döton. Une application mobile qui permet aux citoyens de signaler toute insatisfaction liée aux services communaux et de soumettre des propositions d’amélioration.

Döton (‘’il faut dire’’ en langue locale au sud-est du Bénin) est le nom d’une plateforme mobile accessible sur App store depuis le 14 février 2025. Elle permet aux citoyens d’Adjarra dans le département de l’Ouémé de soumettre à l’administration communale des plaintes. Retards dans le traitement de dossiers, mauvais accueil, corruption ou dysfonctionnements administratifs, routes dégradées, éclairage public défectueux, problèmes d’assainissement… Des plaintes et signalements d’infrastructures pris en compte par l’administration communale.

Les objectifs de Döton sont multiples : encourager l’implication citoyenne en offrant un canal d’expression moderne, optimiser la gestion des plaintes grâce à un suivi en temps réel, et améliorer la transparence et l’efficacité des services municipaux. Une cellule dédiée au sein de la mairie est dotée d’un panel d’administration pour la réception et le traitement des plaintes reçues via l’application mobile.

« Cette plateforme qui est un outil numérique, incarne notre volonté d’élever la gestion communale à un niveau supérieur, où chaque citoyen devient un acteur clé de la croissance économique, de la gestion de l’administration et du développement. Gouverner une commune aujourd’hui, c’est administrer, écouter, dialoguer et innover pour répondre aux attentes de nos populations », a expliqué Eugène Ahouansè, premier adjoint au maire d’Adjarra, à la pré-validation de la plateforme le 4 février 2025.

Selon Guerschom Akoha, Directeur des Systèmes d’Information de la Mairie d’Adjarra, la mise en place de Döton découle principalement du mauvais accueil des usagers dans certains services municipaux, décourageant notamment les groupes marginalisés d’accéder aux services publics.

L’outil permet de répondre aux attentes des citoyens avec « plus de précision et de rapidité », précise l’adjoint au maire.

Suivi en temps réel et protection des données

« Döton intègre un système de suivi en temps réel des plaintes et suggestions. Une notification de réception est envoyée à l’utilisateur dès soumission de sa doléance. Le plaignant a accès à la mise à jour du statut de la demande (en attente, en cours de traitement, résolu), et de l’historique des doléances via l’application. Le plaignant est tenu informé de chaque étape d’évolution de sa plainte jusqu’à la clôture. Après la clôture, le plaignant a la possibilité de notifier s’il est satisfait ou non du traitement effectué ».

Le DSI précise que « pour assurer la protection des données et l’anonymat des utilisateurs, les données sont chiffrées et il est possible de soumettre une plainte de manière anonyme, garantissant ainsi la confidentialité des plaignants ».

Des améliorations notables ont été observées grâce à Döton. Après seulement quelques jours d’opérationnalisation, il a été constaté la réduction des délais de traitement des plaintes grâce à un suivi structuré ; une meilleure traçabilité des demandes, réduisant ainsi les risques de plaintes non prises en compte ; l’augmentation de la participation citoyenne, avec une hausse des suggestions et réclamations exprimées. Les agents de la mairie constatent également une meilleure organisation dans la gestion des plaintes.

Les premiers retours des citoyens sont positifs, appréciant la facilité d’utilisation et la rapidité de prise en compte de leurs doléances.L’interaction a été renforcée grâce au site internet rénové de la mairie. Des outils mis en place grâce à l’appui de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et de la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) à travers le programme Partenariats Municipaux pour l’Innovation – Femmes en Politique Locale (PMI-FPL). « Grâce à cet accompagnement, nous avons aujourd’hui des outils qui placent nos citoyens au cœur de l’action publique », indique Eugène Ahouansè, premier adjoint au maire d’Adjarra.

M. Ahouansè exhorte à œuvrer à l’amélioration constante de ces outils numériques. Döton représente une avancée significative pour la commune d’Adjarra, plaçant les citoyens au cœur de l’action publique et renforçant la transparence et l’efficacité des services municipaux.

Cet article est publié dans le cadre du programme de Bourse de journalisme sur les Infrastructures Publiques Numériques (IPN), organisé par la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA), avec l’appui de Co-Develop.

