Djecomon, révélation de l’année 2023

L’année 2023 a été marquée par la révélation d’un artiste en herbe. Il a nom Djecomon, jeune adolescent avec une voix captivante et une histoire particulière.

Agé de 16 ans, Djecomon est désormais connu par le public béninois pour son talent. Il a été révélé au public grâce au producteur et beatmaker, Legend Beatz. Orphelin de père, l’adolescent a quitté la maison familiale dans l’objectif de ‘’gagner sa vie’’. Djecomon s’est retrouvé dans la rue, précisément sur les plages de Fidjrossè à Cotonou.

Ses photos et vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux en octobre 2023 après la diffusion d’une vidéo par Legend Beatz. Les internautes ont été non seulement touchés par l’histoire de Djecomon mais aussi séduits par son talent. Plusieurs internautes ont décidé de lui apporter une aide. L’ex-ministre des sports, Oswald Homeky s’est rendu au studio de Legend Beatz pour soutenir et encourager l’adolescent qui souhaite aussi apprendre un métier.

Le 30 septembre dernier, Djecomon a fait son entrée dans le monde de la musique avec son premier son "Baba God". Dans ce morceau, l’artiste en herbes raconte son histoire. Il implore la grâce et la bénédiction de Dieu sur sa vie. Le jeune chante notamment en langue fongbé et yoruba.

De la rue à la scène

Axel Merryl, auteur de la célèbre chanson "Kimi" a affiché très tôt son intention de collaborer avec Djecomon. Il chante avec l’artiste Axel Merryl sur le morceau "Maman". L’œuvre musicale diffusée le 25 novembre 2023 rend hommage à toutes les mamans qui se battent pour leurs enfants.

Dans une vidéo publiée le 28 novembre, sur sa page Facebook, Legend Beatz annonce que Djecomon a commencé les cours du soir pour apprendre l’anglais et le français. Cette nouvelle a réjoui les internautes.

Le jeune chanteur n’a pas oublié ses amis de la rue. Grâce à une ONG, il a pu offrir des vêtements aux enfants démunis de la rue. L’objectif, c’est aussi de voir avec des ONG et des personnes de bonne volonté comment venir en aide aux enfants de la rue notamment les amis de Djecomon.

Le jeune artiste va participer à un grand concert le 23 décembre sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou aux côtés de 𝐙eynab, 𝐒essime, 𝐃-𝐁lue, 𝐍ikanor, 𝐅irst 𝐊ing, 𝐊alamoulaï, 𝐆hix et autres vedettes.

Akpédjé Ayosso

22 décembre 2023 par ,