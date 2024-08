Distel Amoussou parle de la BD Tata Adjatchè

L’homme de médias, acteur politique et patron du cabinet ADL-SS ( Agence de documentation, de liaison et de services spéciaux), Distel Amoussou, a reçu la dédicace de la BD d’Histoire Tata Adjatchè par son auteur Tiburce ADAGBE à l’hôtel Nobilia à Cotonou. « C’est un grand honneur pour moi de me faire dédicacer cette œuvre que je m’empresserai de dévorer ", a-t-il dit avant d’ajouter :" Connaissant la plume de l’auteur, je n’ai aucun doute sur la valeur du contenu. Nous avons besoin de bien connaître notre passé afin de nous projeter plus efficacement dans l’avenir et cette BD tombe très bien ".

L’auteur, Tiburce ADAGBE, a rappelé la nature de ses rapports avec Distel Amoussou, son "aîné et ami de trente ans". Il a précisé la double casquette de monsieur Amoussou, "l’un des pionniers de la presse écrite privée béninoise et chef coutumier par ailleurs ". Il s’est dit heureux de le compter parmi les lecteurs avertis de son œuvre, Tata Adjatchè.

