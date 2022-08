La campagne d’évaluation IMET des Parcs nationaux du WAP a eu lieu en mai et juin 2022, respectivement à Kandi pour le W-Bénin, à Natitingou pour le Parc Pendjari et à Niamey (...)

Dans le but de promouvoir et de susciter l’esprit d’entrepreneuriat en milieu universitaire, la direction régionale Afrique centrale et Grands Lacs et la direction régionale (...)