Directeurs départementaux et Chefs régions dotés de véhicules

Les Directeurs départementaux et chefs de Régions Pédagogiques des Enseignements maternel et primaire ont reçu, vendredi 12 mai 2023, des clefs de véhicules offerts par le Ministère pour se rendre sur le terrain.

Des véhicules acquis sur financement du budget national ont été remis par le ministre des Enseignements Maternel et Primaire, vendredi 12 mai 2023, aux Directeurs départementaux et chefs de Régions Pédagogiques. « Vous n’aurez plus de raison de dire que vous ne pouvez pas aller sur le terrain ou que vous n’avez pas les moyens d’aller voir ce qui se fait dans les écoles. C’est pareil pour les circonscriptions scolaires et les régions pédagogiques », a indiqué le ministre Salimane Karimou, lors de la remise des clefs.

Le ministre a invité à en faire un bon usage tout en rappelant que les véhicules administratifs ne sont pas des véhicules personnels.

Au nom des bénéficiaires, Justin Ayelo, a indiqué : « Nous sommes très contents. On dit une mission, des moyens. Nous constatons que c’est des véhicules flambants neufs qui sont mis à notre disposition. Nous remercions le Gouvernement du Président Patrice Talon qui a décidé de nous doter de ces moyens à partir du budget national. Nous remercions également notre ministre de tutelle et tous ses collaborateurs. Le Ministre nous invite au patriotisme, au dévouement à la Nation et au respect des valeurs républicaines. Nous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes pour l’atteinte des objectifs ».

