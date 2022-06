Deux sites fermés à Comé et Houéyogbé, des engins saisis

Une équipe de la Brigade mobile de contrôle (BMC) des conditions d’ouverture des sites d’extraction des ressources minérales, a effectué, dimanche 26 juin dernier, une visite inopinée dans les communes de Houéyogbé et de Comé. Deux sites d’exploitation illégale ont été détectés et fermés. Des pelles mécaniques ont été également saisies au terme de l’opération.



L’exploitation illégale des carrières de sable se poursuit dans le département du Mono malgré les injonctions faites aux exploitants. A la suite d’une opération de la BMC, dimanche dernier, deux carrières de sable ont été fermées. La première a été fermée à Davè, un village de la commune de Houéyogbé. Sur ce site, l’exploitation se fait sans autorisation préalable. En lieu et place d’une activité artisanale, les exploitants ont introduit des pelles mécaniques. Ce qui causerait beaucoup de dégâts environnementaux. Les dégâts de la carrière semi-industrialisée portent aussi sur les exploitations agricoles et les habitations riveraines. La carrière en cause est ouverte à moins de cinquante mètres d’un établissement scolaire. Ce qui porte également des dégâts sur les activités scolaires.

Le site de Kpohoungonou situé à Agatogbo, commune de Comé, recevait pour la deuxième fois la délégation de la BMC.

L’objectif de cette visite selon le préfet, était de s’assurer du respect des instructions relatives à la cessation des activités d’extraction des ressources minérales. Ni exploitant, ni ouvrier n’étaient présents sur ce site d’extraction de sable qui couvre une partie d’un domaine de six hectares acquis pour l’installation des jeunes désireux de s’investir dans la production agricole. C’est une propriété de la mairie, qui y a entrepris des travaux d’aménagement favorables au développement des cultures.

