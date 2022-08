Deux militaires meurent noyés à Porga

Deux éléments de la Force spéciale de la Garde nationale ont perdu la vie dans un accident fluvial à Porga, au nord-ouest du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso.

Décès d’un capitaine et d’un sergent à Porga. Selon les informations de Le Potentiel, les deux militaires sont décédés après une course poursuite avec des présumés djihadistes à la veille de la fête nationale. Ils ont réussi à repousser les présumés djihadistes. Du retour de la chasse-poursuite, le capitaine et le sergent se sont noyés après le chavirement de leur pirogue. La même source informe que leurs corps ont été retrouvés dimanche 31 juillet 2022 vers 19h.

Aucune source officielle n’a encore donné d’informations sur ce drame qui vient de frapper les Forces Armées Béninoises.

A.A.A

1er août 2022 par