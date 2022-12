Deux individus arrêtés, du chanvre indien saisi

Les agents de police des commissariats des 11è, 12è et 13è arrondissements de Cotonou ont mené une opération au quartier Agla-Hlazounto dans le 12è arrondissement de Cotonou samedi 3 décembre 2022.

Opération fructueuse pour les agents de police des commissariats des 11è, 12è et 13è arrondissement de Cotonou. L’opération menée à Agla-Hlazounto dans le 12è arrondissement samedi 3 décembre 2022, a permis à la police de saisir une importante quantité de chanvre indien communément appelé « laoud ». Le produit emballé était en vente en gros et en détails dans une maison dans la rue de la pharmacie Luli Luli.

Le propriétaire de la maison, le sieur Cyril H., et un dealer présumé ont été arrêtés. La police a aussi saisi sur les lieux un matériel servant à réduire en poudre les produits psychotropes, une tablette et un téléphone Samsung.

