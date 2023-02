Deux hommes risquent 7 ans de prison pour escroquerie en ligne

Deux jeunes risquent 7 ans de prison pour escroquerie en ligne au terme d’une audience mardi 7 février 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Un dossier d’escroquerie en ligne devant la CRIET. Les accusés sont deux hommes âgés de 30 ans environ qui se font passer pour des marabouts. Ils sont poursuivis pour escroquerie via internet. Selon Libre Express, les prévenus ont escroqué un homme à hauteur de 13 millions de FCFA. A l’audience, les mis en cause ont reconnu les faits. Ils soutiennent avoir pris chez leur victime une somme d’un million. Le ministère public a requis contre les deux faux marabouts une peine d’emprisonnement de 7 ans et à une amende de 2 000 000 FCFA. Ils seront fixés sur leur sort le mardi 11 avril 2023.

Akpédjé Ayosso

