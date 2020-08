Deux garçons meurent noyés à Atchoukpa

Deux jeunes garçons se sont noyés ce dimanche 02 août 2020 à Tanzou dans la commune d’Atchoukpa en allant pêcher du poisson dans un collecteur d’eau.

Selon Frissons Radio, « les enfants âgés entre 15 et 17 ans auraient glissé et seraient tombés dans la retenue d’eau d’une profondeur de 10 mètres ». Les deux garçons ont été repêchés sans vie par les pompiers. Les corps ont été remis « aux parents en présence du chef de l’arrondissement d’Atchoukpa et les éléments de la police républicaine ».

A.A.A

