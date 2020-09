Deux élèves condamnés à trois ans de prison

Poursuivis pour viol sur mineure, deux élèves ont été condamnés en début de semaine au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey à une peine de trois ans de prison assortis de sursis. Les mis en cause devront également verser solidairement la somme de 200.000 francs CFA à la victime.

Agés de 16 et 19 ans, les deux élèves en classe de 4ème et Tle ont violé à tour de rôle une petite fille âgée de 14 ans le 06 août dernier à Zangnando, renseignent nos sources.

Le ministère public au cours du procès a requis contre les deux violeurs, une peine de trois mois de prison ferme et une amende de 500.000 francs CFA à verser à la victime.

Dans son verdict, le juge du tribunal d’Abomey condamne les deux élèves à une peine de trois ans de prison assortis de sursis et une amende de 200.000 francs CFA à verser solidairement à la victime.

F. A. A.

4 septembre 2020 par ,