Deux cadres démis de leurs fonctions

Silverius Raoul Falade et Bamenou Boris, respectivement Inspecteur Général des Services Municipaux par intérim et Chef service promotion micro-entreprises à la mairie de Cotonou ne sont plus à leurs postes. Par arrêté en date de ce mardi 22 septembre 2020, le maire par intérim de la ville de Cotonou, Randyx Ahouandjinou a mis fin aux fonctions de ces deux cadres de l’administration municipale.

Selon Africaxo, ils seraient tous détenteurs de faux diplômes.

Une investigation en cours à la commission nationale de vérification de l’authenticité des diplômes aurait révélé qu’ils sont de faux diplômés. Par mesure conservatoire, en attendant la décision finale de ladite commission, le maire par intérim les a alors déchargés de leurs fonctions respectives.

F. A. A.

23 septembre 2020 par