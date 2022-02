Deux autres prétendants au poste d’entraîneur des Ecureuils

Le contrat du sélectionneur français, Michel Dussuyer, ne sera pas reconduit. Son départ du staff technique des Ecureuils du Bénin ne fait plus l’ombre d’aucun doute. Ceci, en raison des objectifs qui n’ont pas été atteints. Déjà, plusieurs prétendants se bousculent à sa succession.

Les Écureuils du Bénin n’ont pas été qualifiés pour la CAN-Cameroun 2021. Ils ont été également écartés des barrages du Mondial Qatar 2022, alors qu’il leur fallait juste un nul face à la RDC à la dernière journée pour être qualifiés. Des objectifs contenus dans le contrat de Michel Dussuyer après la brillante prestation de l’équipe nationale à la CAN-Egypte 2019, où l’équipe nationale a atteint pour la première fois de l’histoire, les ¼ de finales.

Depuis l’annonce de son départ, plusieurs noms sont cités. Après l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, il y a quelques semaines, on évoque les noms de Alain Giresse, et Corentin Martins. Tous deux Français, intéressés à l’idée de prendre l’encadrement des Écureuils.

Alain Giresse est un ancien footballeur français. Devenu entraîneur en 1995, il a encadré plusieurs clubs (Toulouse FC, Paris St Germain, et autres), et des équipes africaines de football (Gabon, Mali, Sénégal...).

Corentin Martins est un ancien joueur de l’AJ Auxerre. Il a entraîné la sélection mauritanienne de football.

A quelques mois des éliminatoires de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire, l’équipe nationale du Bénin est encore sans entraîneur. Les amoureux du cuir rond voudraient voir une belle prestation du Onze national.

Fabrice A. A.

