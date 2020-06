Deux anciens responsables du CU de Djougou condamnés à la CRIET

Les sieurs Hyppolite Ogoutéhibo et Abdel Aziz Osséni, respectivement chef service scolarité et chef service comptabilité de l’ex-Centre universitaire de Djougou, ont été condamnés vendredi 19 juin dernier par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il leur est reproché le détournement de deniers publics.

Abdel Aziz Osséni, chef service comptabilité de l’ex-Centre universitaire de Djougou sous tutelle de l’Université de Parakou a été condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme, 05 millions FCFA d’amende et 3 948 500 F CFA de dommages-intérêts à payer à l’Etat. Hyppolite Ogoutéhibo, alors chef service scolarité a été reconnu coupable quant à lui des infractions de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écritures publiques. Ce qui lui a valu la peine de 07 ans d’emprisonnement ferme, à 05 millions FCFA d’amende et à 2, 445 millions FCFA à titre de dommages-intérêts à payer à l’Etat béninois.

Selon les informations rapportées par La Nation, ces deux responsables du Centre universitaire de Djougou ont détourné les frais d’inscriptions envoyés par des parents d’étudiants pour la validation des dossiers d’inscription de leurs enfants. Mieux, les deux hommes ont usé de manœuvres pour faire croire à l’administration universitaire que ces étudiants concernés étaient à jour vis-à-vis de la comptabilité et les font échapper aux contrôles de l’université de Parakou.

En liberté provisoire depuis le 26 mars dernier après un an de prison, les deux inculpés au terme de la sentence du juge sont retournés en prison pour purger le reste de leurs peines.

F. A. A.

22 juin 2020 par