Deux agents de la HAAC déposés en prison

Un ancien directeur des affaires financières (DAF) et un agent de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) séjournent désormais en prison. C’est après une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) vendredi 13 octobre 2023.

Raïmi Abdoul Moussa Batoko, ancien DAF de la HAAC déposé en prison. Limogé depuis quelques mois à la tête de cette direction de l’institution chargée de la régulation des médias au Bénin, il a été présenté au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme vendredi 13 octobre 2023. Ce cadre de la HAAC selon Le Potentiel, serait interpellé pour des faits relevant de sa gestion au moment où il était à son poste.

En plus du DAF, un autre agent de la HAAC est également en prison. Aucun détail pour l’heure, sur les faits reprochés à ce dernier.

F. A. A.

