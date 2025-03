Des travaux pour renforcer la fourniture en eau à Savalou et Bantè

Le gouvernement a autorisé ce mercredi 12 mars 2025 en Conseil des ministres, la réalisation de travaux de renforcement des systèmes d’alimentation en Eau potable des villes de Savalou et Bantè.

La ville de Savalou bénéficiera de travaux de renforcement de son système d’alimentation. Les principaux travaux concernent la fourniture et pose de 38.100 ml de conduites de refoulement d’eau traitée de Glazoué à Savalou ; la construction d’une bâche de mise en charge intermédiaire de capacité 200 m3 et d’une station de reprise ; la fourniture et pose de 80.100 ml de conduites de distribution pour le renforcement et l’extension du réseau de distribution d’eau de Savalou ; l’équipement et raccordement aux installations de traitement de l’eau, des forages existants et des nouveaux forages, par la pose des conduites d’une longueur totale de 44.750 ml et la construction d’un réservoir au sol de capacité 500 m3 pour l’étage bas de Savalou et d’un réservoir sur tour de 10 m et de capacité 500 m3.

Pour la ville de Bantè, il s’agit de travaux de réhabilitation des deux forages existants et équipement et raccordement des trois nouveaux forages ; de la fourniture et pose de 9.000 ml de conduites pour le raccordement et l’adduction d’eau des nouveaux forages ; de la fourniture et pose de 29.600 ml de conduites pour le renforcement et l’extension du réseau de distribution d’eau ; de la construction d’un réservoir au sol (sur colline) de capacité 200 m3 et la fourniture et installation d’un système de télégestion.

Le Conseil des ministres a marqué son accord en vue de la contractualisation avec des groupes spécialisés aux fins de les conduire, d’en assurer le contrôle et la surveillance.

