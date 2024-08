Des shows de la LNB à Savalou pour célébrer l’igname

La Loterie nationale du Bénin (LNB) célèbre la fête de l’igname à Savalou, ville située dans le département des Collines les 14 et 15 août 2024. Des animations culturelles et divers jeux sont organisés à l’occasion de cette fête identitaire dans la cité des Soha.

Du show à Savalou dès ce mercredi 14 août. L’édition 2024 de la fête de l’igname dans la cité des Soha sera marquée par diverses manifestations culturelles organisées par la Loterie nationale du Bénin. Animation et jeux divers, distribution de lots en nature, vente de tickets à gratter sont prévus selon la cellule de communication de la LNB.

Dans le rang des artistes invités, on retrouve, l’incontournable Don Metok, Zoma, Tarzan, et Gulèdè Mètonou.

La fête de l’igname à Savalou, c’est les 14 et 15 août 2024 avec la Loterie nationale du Bénin.

15 août 2024 par