Des risques d’inondation dans 5 communes

Le gouvernement alerte les populations de cinq communes du Bénin sur des inondations probables du fait de la montée des eaux dans les bassins des fleuves.

La commune de Zangnanado est en alerte en ce qui concerne les risques d’inondation. Adjohoun, Bonou, Karimama et Malanville sont aussi en alerte orange, annonce le gouvernement dans un communiqué en date du 19 août 2021. La situation ne se limite pas à ces cinq communes et pourrait s’étendre à plusieurs autres en raison de la montée des eaux dans les bassins des fleuves.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique rappelle aux populations les mesures de sécurité recommandées par le gouvernement. Il s’agit de s’abstenir de tout comportement à risque à savoir la traversée des cours d’eau à haut débit, l’habitation des maisons présentant des ruines ou autres dangers, de dénoncer aux autorités locales tout comportement à risque pour une intervention rapide des services spécialisés, respecter les mesures prises par les autorités politico-administratives.

Le numéro vert 166 est ouvert pour recevoir les demandes d’aide en cas de nécessité.

20 août 2021