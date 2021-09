Des responsables de douane, de l’armée et de la police suspectés

Trente-neuf agents dont des officiers supérieurs de la douane, de l’armée et de la Police républicaine sont dans le viseur de la justice. Leurs biens dont des dépôts à terme dans des banques vont être saisis.

Alors que leurs salaires et autres avantages varient entre 500.000 FCFA et 3.000.000 FCFA, des agents des forces armées béninoises ont procédé à des Dépôts à Terme (DAT) allant de 100 millions à 2 milliards FCFA dans des banques du pays.

Des DAT de plusieurs milliards de francs CFA ont été découverts dans les comptes de plusieurs banques.

A ces avoirs financiers, s’ajoutent des biens immobiliers, des immeubles bâtis, et non bâtis, des véhicules et des fermes.

Les mis en cause dont la plupart sont de la douane et d’autres issus de l’armée et de la police républicaine sont suspectés d’enrichissement illicite.

Selon Le Potentiel, les avoirs financiers de ces fonctionnaires dépassent largement les seuils probables de leurs revenus et le Centre National de Traitement des Informations Financières (Centif) procède à des vérifications liées aux avoirs.

Pour le moment, une quarantaine d’agents sont suspectés d’enrichissement illicite. Les enquêtes se poursuivent.

M. M.

22 septembre 2021 par