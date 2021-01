Des responsables d’établissement rappelés à l’ordre

Des chefs d’établissements de l’Alibori rétrogradent des apprenants des classes d’examen sous prétexte qu’ils n’ont pas le niveau suite aux premières évaluations. Dans un communiqué, le directeur départemental de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de l’Alibori, Amadou Tomon a rappelé à l’ordre ces chefs d’établissements.

« Certains responsables d’établissements se refuseraient délibérément, à présenter aux divers examens des élèves régulièrement inscrits en classes d’examen, sous prétexte que leur niveau ne présage pas d’une réussite auxdits examens », informe la direction départementale de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Il s’agit d’une pratique contraire aux textes en vigueur dans le sous-secteur de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle qui ne saurait être tolérée.

Les enseignants sont appelés à surseoir à de telles pratiques et à se conformer scrupuleusement aux textes en la matière.

A.A.A

