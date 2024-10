Des réflexions pour booster la drépanocytose hors du Bénin

Les travaux du 19e Congrès international sur la drépanocytose se sont déroulé à Cotonou du 19 au 12 octobre 2024. Plus d’une vingtaine d’associations, des porteurs du gène et des centaines de professionnels de la santé ont pris part aux assises organisées par l’association DORYS avec le soutien du ministère de la santé, la Fondation Claudine TALON et de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Cotonou, la capitale économique du Bénin a accueilli le 19e Congrès sur la drépanocytose, un creuset d’échanges et de partage d’expériences sur la maladie qui affecte des millions de personnes et plus particulièrement en Afrique. Ces moments uniques de réflexions ont été l’occasion pour les acteurs, d’en apprendre sur ce qui se fait de mieux ailleurs.

Le ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN a rassuré les porteurs ainsi que leurs parents de la détermination du gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de donner la même chance à tous les enfants d’avoir accès aux soins lors d’une crise de drépanocytose. Dans ce sens, la Fondation Claudine TALON apporte un appui significatif. Ceci, à travers plusieurs actions dont l’érection d’un centre de haut standing avec un plateau technique performant pour la recherche ainsi que l’offre des soins et services intégrés, y compris la greffe. Le ministre de la santé a fait l’annonce pendant les travaux.

Les travaux de ce 19e Congrès ont été brehaussés par la présence de plusieurs personnalités dont le ministre des affaires sociales et de la micro finance, Véronique TOGNIFODE, le représentant résident de l’OMS au Bénin, Jean KOUAMÉ et le président de l’association DORYS, Dr Constant VODOUHE.

F. A. A.

14 octobre 2024 par ,