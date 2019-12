Des radars pour lutter contre l’excès de vitesse

Une douzaine de radars ont été installés par le Ministre béninois des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey. Cette installation a eu lieu sur la route des pêches dans la soirée de vendredi 20 décembre 2019. Il s’agit d’une douzaine de radars pédagogiques installés dans le but de préserver la vie des citoyens sur les routes . Hervé Hêhomey invite tous les usagers de la route à l’observation des règles de bonne conduite. Ceci selon le ministre dans la courtoisie, le respect, la limitation de la vitesse et le respect du code de la route.

Cette cérémonie a lieu en présence du Directeur du CNSR Aubin Adoukonou et de son équipe.

G.A.

21 décembre 2019 par