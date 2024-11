Des projets structurants pour une presse béninoise plus professionnelle

A Paris dans le cadre d’une visite de travail, le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Edouard LOKO a rencontré les acteurs clés du paysage médiatique français, notamment France Médias Monde et Canal France International (CFI). Au terme des échanges fructueux destinés à renforcer la coopération avec ces groupes français, de projets structurants sont envisagés pour une presse béninoise plus professionnelle.

De belles perspectives pour la presse béninoise. Grâce à une collaboration avec France Médias Monde et Canal France International, de nouveaux projets structurants seront bientôt mis en place. Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, Edouard LOKO, lors d’une visite en France a obtenu dans ce cadre, un financement de l’Agence française de développement pour la période 2024-2029. D’un montant de 500 000 euros, il permettra de renforcer les capacités des médias béninois, de promouvoir la production de contenus de qualité et de soutenir la formation des journalistes. A terme, le projet prévoit l’amélioration de la qualité de l’information, la diversification de l’offre médiatique, et le renforcement de l’indépendance des médias.

Avant les responsables de France Médias Monde et Canal France International, Edouard LOKO a rencontré Nicolas GUINARD, directeur des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Avec lui, il a également discuté des nouvelles perspectives de coopération entre les deux institutions.

