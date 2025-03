Des prétendants au poste de candidat de l’opposition

Le principal parti de l’opposition au Bénin, Les Démocrates, n’a pas encore de candidat désigné pour l’élection présidentielle de 2026. Mais plusieurs figures de l’opposition se positionnent déjà en vue de l’élection. Voici un aperçu de ces candidats potentiels.

Kémi Séba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, est connu à travers son organisation Urgences panafricanistes qui lutte contre le « néocolonialisme français ». Il dénonce le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire. Il a fait ses premiers pas en politique en devenant membre de Nation of Islam. Il a poursuivi son militantisme politique en tant que chroniqueur politique sur une chaîne de télévision sénégalaise. En janvier 2025, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, il a annoncé sa candidature pour 2026 : « (…) après des mois et des mois de réflexion pour ne pas dire des années, j’ai décidé d’accepter vos demandes insistantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin ».

Politologue communicateur, Richard Boni Ouorou est initiateur du mouvement les « Terriens ». Le mouvement sera transformé plus tard en Ligue d’initiative bénévole pour l’éducation et l’action libérale (Libéral). Il multiple les rencontres avec les communautés et les chefs religieux, l’organisation de séminaires de formation politique, les dons et libéralités. Une hyperactivité notamment sur les réseaux sociaux qui renseigne sur l’ambition politique de l’intéressé. Richard Boni Ouorou est connu pour ses positions critiques envers le gouvernement actuel. Il a exprimé publiquement son opposition à la politique de l’actuel locataire de la Marina en ces termes : « Tout m’oppose à Talon ».

Son engagement politique le place parmi les figures potentielles de l’opposition pour la présidentielle de 2026.

Nourou Dine Saka Saley est Juriste consultant. Il a été conseiller technique au secteur privé du Ministère d’Etat Abdoulaye Bio Tchané avant d’être relevé de ses fonctions pour un commentaire jugé inapproprié. M. Saka Saley a été collaborateur de l’ancien maire de Cotonou, Lehady Soglo. Il est membre fondateur du parti Les Démocrates. Nourou-Dine Saka Saley n’a pas encore reçu l’onction de son parti mais dans une vidéo diffusée sur TikTok le 1er octobre 2024, il a affiché clairement ses ambitions politiques. « Je serai un redoutable candidat à votre succession », a-t-il déclaré en s’adressant au président Patrice Talon. C’est donc un prétendant potentiel à la candidature de l’opposition pour la présidentielle de 2026.

Ancien fonctionnaire international et homme politique, Daniel Edah a été candidat à la présidentielle de 2016. Il est titulaire d’une Maîtrise en Sociologie-Anthropologie, d’un Master en Management de projets et un Certificat en Droits Économiques, Sociaux et Culturels. Les prises de position du président du Mouvement « Nous le ferons » sur la situation sociopolitique du pays ne cachent plus ses intentions. M. Edah aspire à succéder au président Patrice Talon à la tête du Bénin en 2026. Le candidat propose la « vision d’un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor ».

Ces quatre candidats potentiels ne sont pas encore portés par un parti politique, même s’ils se réclament de l’opposition. De plus, Les Démocrates, le seul parti de l’opposition, en règle par rapport au code électoral en vigeur, n’a pas encore désigné son candidat pour la présidentielle. Des surprises en perspectives !

