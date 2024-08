Des perturbations annoncées dans la fourniture de l’énergie électrique

Du lundi 05 au dimanche 18 août 2024, des perturbations seront observées dans la fourniture de l’énergie électrique. La Société béninoise de production d’électricité (SBPE) et la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) à travers un communiqué conjoint ont informé le public.

En raison des travaux de maintenance sur la ligne 330 KV reliant la Sous-station de Sakété au Bénin à la Sous-station de Ikeja West au Nigéria, des perturbations seront observées dans la fourniture de l’énergie électrique pendant la période du 05 au 18 août 2024. La SBPE et la SBEE à travers un communiqué conjoint ont informé le public. Pendant la période sus indiquée, l’approvisionnement en électricité venant du Nigéria sera coupé chaque jour de 8h à 17h.

A l’exception du département du Littoral, tous les autres départements du Bénin seront touchés par les perturbations qui s’annoncent. Il s’agit de l’Atlantique, de l’Ouémé, du Plateau, du Zou, des Collines, du Mono-Couffo, du Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga. La SBPE et la SBEE après l’avoir précisé, ont exhorté l’ensemble des utilisateurs à « limiter pendant cette période l’usage d’électricité aux services essentiels de 8h à 17h en vue de minimiser l’impact de ces travaux sur l’ensemble du système ».

