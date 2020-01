Des opposants se ruent vers la mouvance présidentielle

Les partis opposés au régime du président Patrice Talon enregistrent déjà en leur sein des défections à quelques mois des élections communales.

Ce samedi 11 janvier 2020, le secrétaire général chargé de l’organisation et de la logistique du parti Dynamique unitaire pour le développement (DUD), Blaise Salanon, a officiellement annoncé son départ du DUD. C’était à l’occasion de la fête annuelle des artistes du Zou et des Collines à Abomey.

« Nous tournons définitivement dos à la DUD », a déclaré Toussaint Agbozo, coordonnateur du parti présidé par Blaise Salanon témoignant de leur soutien « sans faille » aux actions du chef de l’Etat patrice Talon.

Blaise Salanon et les siens font ainsi dos à Valentin Houdé et entendent œuvrer aux côtés de la mouvance présidentielle lors des prochaines joutes électorales.

F. A. A.

12 janvier 2020 par