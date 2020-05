Des officiers de justice et de police arrêtés

Le procureur de la République de Kandi et son substitut ainsi que des officiers de la Police républicaine ne sont plus libres de leurs mouvements. Ils sont placés en garde à vue à la brigade criminelle de Cotonou dans le cadre d’une affaire de terrorisme.

Le substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi a été arrêté lundi 18 mai dernier. Il a été présenté vendredi dernier au Procureur Spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Suite à sa comparution, son substitut aussi a été interpellé. Les deux magistrats sont placés en garde à vue, et comparaîtront devant la CRIET le lundi 26 mai 2020. Selon les informations, les officiers de justice sont soupçonnés d’être mêlés à une affaire de corruption et de terrorisme.

Plusieurs officiers de police sont aussi interpellés dans le cadre de l’affaire. Il s’agit du Directeur départemental de la police Républicaine de l’Alibori et du Directeur des Services et Liaisons.

Selon plusieurs sources, le substitut du procureur aurait remis en liberté un terroriste arrêté par la Police républicaine. Il serait reproché au substitut du procureur d’avoir, au cours de l’audition d’un terroriste présumé, fait appel à un interprète pour faire la procédure. Le magistrat avait remis en liberté le terroriste présumé pour insuffisance d’éléments de preuves.

Saisie de l’affaire, la hiérarchie de la Police républicaine a décidé de prendre ses responsabilités. Elle a sorti des informations d’inculpation du suspect. Une enquête est ouverte et les personnes impliquées dans l’affaire ont été interpellées et déférées devant la CRIET.

F.A.A.

24 mai 2020 par