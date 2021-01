Des nominations en Conseil des ministres du 06 janvier 2021

Le conseil des ministres a procédé ce mercredi 06 janvier 2021 à des nominations au ministère du Plan et du Développement et au ministère de la Justice et de la Législation.

Au ministère du Plan et du Développement

Directeur général adjoint de l’Institut national de la Statistique et de l’Analyse économique : Monsieur Jules DAGA

Directeur départemental du Plan et du Développement de l’Atacora : Monsieur Cyrille KOUAGOU

Directeur départemental du Plan et du Développement de la Donga : Monsieur Aboudourassidou ZIBRILA

Directeur départemental du Plan et du Développement de l’Atlantique et du Littoral : Monsieur Fortuné Armand AGBO

Directeur départemental du Plan et du Développement du Zou et des Collines : Monsieur Koffi Philippe GANTIN.

Au ministère de la Justice et de la Législation

Et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature

A la Chancellerie

Directeur de Cabinet : Monsieur Michel ADJAKA

Directeur adjoint de Cabinet : Monsieur Gilbert Ulrich TOGBONON

Au secrétariat général du ministère

Monsieur Blaise Gilbert Isaac KISSEZOUNON

Dans les juridictions

A la Cour d’appel de Cotonou

1er substitut général : Monsieur Amaté Christian Cyprien Serge ATAYI

3ème substitut général : Monsieur Thomas Mahugnon DASSI

A la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme (CRIET)

Procureur spécial : Monsieur Elonm Mario Pierre-Cécil METONOU

Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou

Procureur de la République : Monsieur Jules AHOGA.

