Des nominations en Conseil des ministres

Le Conseil des ministres a procédé ce mercredi 13 janvier 2021 à des nominations au ministère de la Santé, au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle et au ministère des Infrastructures et des Transports.

Ministère de la Santé

Directeur général du Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou : Monsieur Dieu donné Gnonlonfoun

Directeur de la Recherche, de la Formation et de la Médecine traditionnelle : Monsieur Sètondji Géraud Roméo Padonou

Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle

Directeur adjoint de cabinet :Monsieur Yaovi Michel Gbeleme

Ministère des Infrastructures et des Transports

Conseiller technique aux Transports terrestres : Monsieur Thomas Agbeva.

13 janvier 2021 par