Des nominations dans 2 ministères

En Conseil des ministres, mercredi 13 novembre 2024, des nominations ont été prononcées au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle.

Sur proposition des ministres respectifs :

■ Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Directeurs généraux des Agences de Sauvegarde de la Culture ainsi qu’il suit :

– Aire culturelle Adja Tado

Monsieur Paul AKOGNI

– Aire culturelle Grand Borgou

Monsieur Marcel Bonaventure OROU-FICO

– Aire culturelle Montagnes

Monsieur Yaïwa Blaise TCHETCHAO

– Aire culturelle Yoruba

Monsieur Aboudou Fataï FADEYI

■ Au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle

Directeur de l’Enseignement secondaire général

Monsieur Slassifi DRAMANE

Directeur de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales

Monsieur Coffi SAMBIENI

Directeur général du Fonds de Développement de la Formation continue et de l’Apprentissage

Monsieur Koffi Kintossou Arsène ZOCLI

Directeur de l’Enseignement secondaire technique et de la Formation professionnelle

Madame Sèdjro Jemima Ketsia AKLE épouse KEREKOU

Directeur des Examens et Concours

Monsieur Armand Kuyema NATTA.

13 novembre 2024 par