Des nominations au ministère des petites entreprises et au CES

Cinq nominations ont été prononcées ce mercredi 19 février 2025, en Conseil des ministres.

Liste des nominations

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

– Directeur de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises

Monsieur Luc Gbokanlé OBALE

– Inspecteur général du ministère

Monsieur Dossou Henri SAVOEDO

Au Conseil Economique et Social départemental ainsi qu’il suit :

-Collines

Monsieur Serge-Bruno Biaou Olouwalé ODOUBOUROU, désigné au titre de l’Assemblée nationale

-Alibori

Monsieur HOUEMAVO Shalom Paguièl, désigné au titre de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin

Donga

Monsieur N’TCHA KOUAGOU N’DOUOBETOBE, désigné au titre de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin.

