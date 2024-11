Des mises au point sur le Nouveau partenariat

Dans le cadre de la première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui se déroule à Sotchi, des mises au point ont été faites sur ce nouveau partenariat avec les pays africains. Sur le thème Russie "Russie-Afrique : en lutte pour la vérité", plusieurs personnalités et experts ont donné leur point de vue ce samedi.

La lutte contre le néocolonialisme est une partie inhérente de la politique extérieure de la Russie et des pays d’Afrique pour l’établissement d’un ordre mondial juste. Dans ce sens, une importance particulière est accordée à la lutte commune contre la propagande occidentale et la diffusion de fausses informations dans le monde.

L’une des réponses aux efforts expansionnistes occidentaux doit être le renforcement des liens économiques et politiques entre la Russie et l’Afrique, sur la base de principes de modernisation et de manière autonome. L’élément clé de ce processus reste le développement d’un système financier international autosuffisant et indépendant pour la majorité globale, sur la base de multipolarités et d’un développement économique souverain.

Selon les différents intervenants, la Russie n’a pas de responsabilité dans la colonisation encore moins dans le néocolonialisme en Afrique. Bien au contraire, depuis l’époque de l’ex URSS, elle a toujours contribué au mouvement de libération des peuples africains et du développement du continent. Ces actions sont menées à travers la coopération pour la formation des cadres, les réalisations de projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, des échanges, des infrastructures, de l’énergie, de l’eau, de la sécurité, des mines, du transfert de technologies et autres.

Comme l’a souligné Anton Kobyakov, Conseiller du Président de la Russie et Secrétaire exécutif du Comité d’organisation de la conférence ministérielle, la Russie ne vient pas coloniser l’Afrique mais va l’aider à se prendre en charge pour son développement.

Le continent africain avec ses potentialités est reconnu comme le futur centre de la croissance économique.

C’est pour cela que les Russes sont prêts à l’aider contre le néocolonialisme, les conflits armés, le terrorisme et l’extrémisme violent, la pauvreté.

L’objectif selon le Conseiller du Président Poutine, c’est de faire de l’Afrique un continent qui se nourrit d’elle-même et qui se prend en charge.

M. Kobyakov n’a pas manqué de mettre l’accent sur le partenariat des pays africains avec les BRICS, surtout avec la bipolarisation du monde.

Les systèmes de colonialisme et de néocolonialisme pratiqués par les pays occidentaux en Afrique ont été aussi dénoncés par Irina Abramova, Directrice de l’Institut de l’Afrique de l’Académie des sciences de Russie et le modérateur Nikolay Novichkov.

Pour Aleksandr Babakov, Député à la Duma d’Etat de l’Assemblée fédérale, la Russie est en train de formuler la future vision de l’Afrique. "Nous allons aider chaque pays à prendre en charge son propre développement.", a-t-il indiqué.

La deuxième révolution russe en Afrique

Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale de la République du Mali, a dénoncé le système colonial qui est toujours vivant en Afrique. C’est pour sortir de cette domination que le Mali, le Niger et le Burkina ont créé la Confédération des Etats du Sahel, en vue d’établir un partenariat sincère, respectueux et gagnant-gagnant, a-t-il justifié.

"La Russie n’a jamais été une puissance coloniale. Elle a été aux côtés des Africains pour les sortir de ce système.", a rappelé M. Diop.

Maria Zakharova, Directrice du Département de l’information et de la presse du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a aussi dénoncé la politique néocolonialiste de l’Occident en Afrique à travers les conflits armés, les coups d’Etat, le terrorisme, le pillage des ressources et la réduction de l’aide au développement. "Ils envoient de l’aide à l’Ukraine pour sponsoriser la guerre contre la paix et l’injustice alors que l’Afrique a besoin de cette aide pour son développement", a fustigé Mme Zakharova.

Elena Panina, Directrice de l’Institut des stratégies politiques et économiques internationales - RUSSTRAT ; Vice-présidente de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, a expliqué avec ironie que le colonialisme et le néocolonialisme, c’est le même produit ; seulement l’emballage n’est plus le même.

Margarita Simonyan, Rédactrice en chef des chaîne de radio et télévision du Groupe de presse "Rossiya Segodnya" a annoncé que la Russie va redéployer ses médias en Afrique avec des émissions dans les langues africaines pour contrer la propagande occidentale sur le continent.

La panafricaniste Nathalie Yamb a critiqué le système déséquilibré de l’Occident minoritaire pour dominer la majorité. Pour s’en sortir, elle propose entre autres la refonte des organisations dont l’ONU où tous les pays membres sont égaux en matière de statut et de droit de vote.

Pour ce nouveau partenariat, les Russes exhortent les Africains à avoir l’espoir en l’avenir : "Notre cause est bonne et la victoire sera à nous."

