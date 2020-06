Des milliers de plants mis en terre au Bénin

Le Bénin a célébré ce lundi 1er juin 2020, la 36ème édition de la Journée nationale de l’arbre. Dans le cadre de cette célébration, plusieurs plants ont été mis en terre dans différentes régions du pays.

A Kandi dans le département de l’Alibori, c’est le nouveau maire, Alazi Saka Osséni Zinatou accompagné des agents des eaux et forêts, et des membres du conseil communal qui a conduit les opérations. Au total, 250 plants de néré, de goyave, d’anacarde, et des essences forestières ont été mis en terre dans l’enceinte du bureau de l’arrondissement 2.

Le chef dudit arrondissement, Koura Séko Orou Boum, a pris l’engagement devant les autorités d’entretenir les nouveaux plants.

Profitant de l’occasion, l’autorité communale a lancé la campagne de reboisement intensif durant tout le mois juin.

A Matéri dans l’Atacora, la journée a été marquée par la mise en terre de 1250 plants de plusieurs espèces dans l’enceinte de l’Ecole primaire publique de Kokoega. Lors du lancement de la campagne de reboisement, le chef de l’inspection forestière a souligné que ‘’planter un arbre, est un acte prestigieux et salvateur’’. La campagne lancée participera à la régénération des sols et du couvert végétal, a-t-il indiqué.

Après avoir exposé les bienfaits de l’arbre sur tous les plans, le maire de la commune de Matéri, Sorikoua Sambieni, a pris l’engagement de veiller quotidiennement à l’entretien des plants. Dans la même perspective, la signature d’une convention est annoncée entre la localité bénéficiaire et l’inspection forestière pour un suivi rigoureux des plants.

Occasion pour le secrétaire général de la préfecture de l’Atatcora de rappeler que la désertification prend des proportions inquiétantes dans la commune de Matéri. Il a exhorté les populations à relever le défi du reboisement dont dépend selon lui, la survie de l’humanité.

Dans la zone méridionale du pays, c’est au Ceg d’Acadjamè dans la commune de Tori-Bossito que le secrétaire général de la préfecture de l’Atlantique, Robert Hounsou a présidé les activités de la journée de l’arbre célébrée autour du thème : « Arbres et conservation de la biodiversité pour une économie verte durable ». 350 plants de Gmelina, de teck et d’arbres fruitiers ont été mis en terre dans un domaine 03 ha.

Après avoir présenté un bilan satisfaisant de la journée de l’arbre de 2017 à 2019, le chef service inspection forestière de l’Atlantique et du Littoral, le Colonel des Eaux forêts et chasse, Robert Kouassi Noudéhou, a invité les enseignants et les apprenants du collège à veiller à l’entretien des plants mis en terre.

Le secrétaire général de la préfecture de l’Atlantique, Robert Hounsou, a exhorté chaque citoyen à mettre en terre au moins un plant forestier ou fruitier durant le mois de juin.

« Le PAG à travers ses actions inscrites pour le compte du secteur de l’environnement et particulièrement le secteur forestier, voit sa concrétisation déjà dans cette nouvelle vision de la célébration de la Journée nationale de l’arbre », a-t-il précisé.

F. A. A.

2 juin 2020 par