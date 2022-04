Des militants FCBE adhèrent au BR à Pèrèrè

Défection dans le rang des militantes et militants du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Toute la coordination de l’arrondissement de Panè, commune de Pèrèrè a rejoint le Bloc Républicain (BR) ce dimanche 10 avril 2022.





A quelques mois de la législative de 2023, le Bloc Républicain obtient du soutien. Les militantes et militants FCBE de Panè, un arrondissement de la commune de Pèrèrè ont marqué leur adhésion à la mouvance présidentielle, sous les couleurs du BR.

Dans leur déclaration, le porte-parole des démissionnaires, Ibrahim Abdoulaye, ex coordonnateur des FCBE, a exprimé sa joie d’appartenir désormais à la famille du Bloc Républicain. « Nous nous engageons à travailler avec sérénité et détermination pour des victoires plus grandes du BR dans l’arrondissement de Panè pour les prochaines échéances électorales », a-t-il souligné.

