Des matériels aux Réseaux de Personnes Handicapées

La salle de conférence de la Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin a servi de cadre dans l’après-midi du jeudi 21 Avril 2022 à la cérémonie de remise de dons matériels aux douze Réseaux départementaux des Associations de Personnes Handicapées.

Sur financement de la fondation ANESVAD et sur le projet pro handicap pour une société inclusive pour les personnes handicapées et celles affectées par les Maladies Tropicales Négligées au Bénin, des matériels bureautiques composés d’un vidéo projecteur, d’une imprimante des cartons de papier Ram, des paquets de chemise dossier, des papiers flop, des paquets de stylo, des marqueurs permanent, ont été remis aux douze réseaux départementaux d’une valeur de six millions cinq cent soixante et quinze mille francs CFA.

« Une fédération forte a besoin d’un réseau fort », a déclaré le vice-président de la fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin (FAPHB), Maurice Saizonou, au nom du conseil d’administration de la fédération, présidée par Domingo Nassirou.

La Fédération entend renforcer davantage les réseaux sous tutelle afin de favoriser une meilleure gestion de la ressource humaine et des services à l’interne.

La Chargée de Projet Amédée Adade, a, au nom de la fondation ANESVAD, témoigné sa gratitude pour le travail inlassable des présidents des Réseaux départementaux. Pour cette reconnaissance en sa juste valeur, la fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin et son partenaire ont doté les réseaux d’importants lots de matériels.

Elle a profité de l’occasion pour mettre un accent sur l’utilisation judicieuse et efficace des matériels car des visites de terrain sont prévues pour le suivi rigoureux.

Demba Diallo, Responsable genre et affaires féminines, et Maurice Saïzonou, Vice-président de la fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin ont reconnu le travail remarquable et de ce que la fédération et la fondation ANESVAD attendent d’eux.

La fondation ANESVAD a aussi fait don d'une copieur SHARP, mullti fonction et d'un appareil caméscope et trépied, le tout d'une valeur de un million sept cent soixante-onze mille francs CFA

M. M.

24 avril 2022 par