Les masques « Zangbétô » ont fait forte sensation au Carnaval de Banfora lancé le 24 juillet 2021.

Le Carnaval de Banfora prévu du 24 juillet au 1er août 2021 a démarré dans la cité du Paysan noir.

Les masques béninois « Zangbétô » sont au Carnaval. Lors de leur défilé à l’ouverture du carnaval, ils ont été l’objet d’attraction de tous les festivaliers.

« Ce que j’ai vu ce soir m’a ému et je suis sûr que ce carnaval va prendre de l’ampleur, en témoigne la présence des pays frères du Bénin et du Togo », s’est réjoui l’ex Gouverneur par intérim de la BCEAO Justin Damo Barro, à l’issue des démonstrations.

Le responsable des masques béninois a remercié le public de Banfora pour l’accueil.

‘’Zangbétô’’ représente selon lui les gardiens de nuit. « Si ces masques sont dans un endroit, il n’y a pas de vol dans cet endroit. Aussi, s’il y a des querelles, si on met la case de “Zangbétô” là-bas, l’intéressé perd la vie. Là où il y a des querelles, s’ils se rendent en ce lieu, la température baisse (…). C’est notre culture et nous en sommes fiers », a ajouté le responsable des masques béninois.

Le Carnaval a été initié par Jimoh Lateef Dada pour permettre la valorisation et la sauvegarde des arts, de l’artisanat, des musiques, des traditions et des valeurs culturelles de la commune de Banfora et de la région des Cascades.

Parade, nuits culturelles, conférences publiques, ateliers, prestations artistiques, visites touristiques, et autres sont au menu de cette première édition du Carnaval de Banfora.

M. M.

28 juillet 2021 par