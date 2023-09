Des juristes saisissent la Cour constitutionnelle

Des juristes béninois fustigent le mutisme des autorités après la disparition de Martin Hounga. Ce mardi 12 septembre 2023, 05 d’entre eux ont formé un recours en inconstitutionnalité contre le mutisme de la police républicaine, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministère de la justice et le gouvernement.

Martin Hounga, un jeune homme âgé de 18 ans a été tué dans la nuit du lundi 04 septembre. Il aurait été victime d’une bavure policière. Les hommes en uniforme auraient tiré sur lui lors d’un contrôle qui a mal tourné.

La victime selon la famille, rentrait à la maison cette nuit quand les policiers, l’ayant confondu à un braqueur, ont tiré sur elle. Plusieurs jours après cet évènement malheureux, aucune réaction officielle pour éclairer l’opinion.

Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Miguèle Houeto, Fréjus Attindoglo et Conaïde Akouedenoudje fustigeant le silence des autorités ont saisi la Cour constitutionnelle ce mardi 12 septembre 2023. Ils ont formé un recours en inconstitutionnalité contre le mutisme de la police républicaine, le ministère de l’intérieur, le ministère de la justice, et le gouvernement.

Ces juristes engagés pour la paix, la justice, le respect de la sacralité de la vie humaine, du respect de la dignité et du respect du droit à l’information, ces juristes disent saisir la haute juridiction pour que « les dangereux travers vigoureusement condamnés à la Conférence des forces vives de la Nation en 1990 ne refassent surface ».

