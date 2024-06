Des journalistes condamnés avec sursis, 500 000 f d’amende

Trois journalistes ont été condamnés mardi 11 juin 2024 dans l’affaire port de casque à un cadavre à Sirarou, localité située dans la commune de N’Dali, département du Borgou.

Au cours d’une émission dénommée « Jeudi libre », des journalistes du groupe de presse Daabaru ont recueilli le témoignage d’un citoyen qui prétexte que les éléments de la police républicaine en poste à Sirarou, dans la commune de N’Dali, ont interpellé un motocycliste qui transportait un cadavre. Les hommes en uniforme selon les témoignages du citoyen, un enseignant, auraient exigé le port de casque pour le cadavre, et le paiement de la somme de 10.000 francs CFA.

La police, sentant son image ternie dans cette affaire, a saisi la justice, et trois journalistes de Daabaru ont été interpellés pour « publication de fausses nouvelles ». Après audition lundi 10 juin 2024, les trois journalistes ont été placés sous convocation, et l’auteur de la vidéo placé en garde à vue.

Le lendemain, mardi 11 juin 2024, au terme d’une seconde audition, les trois professionnels des médias ont été condamnés à une peine de 06 mois de prison avec sursis, et une amende de 500.000 francs CFA. L’auteur du faux témoignage, a été déposé en prison et sera jugé ultérieurement.

Pour ce dossier, la rédaction de Daabaru, à travers une publication, a présenté ses excuses à la direction générale de la police républicaine, et au commissariat de Sirarou.

F. A. A.

