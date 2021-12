Des institutions échangent sur les conditions d’accès aux crédits

L’hôtel Azalai de Cotonou accueille depuis la matinée de ce lundi 20 décembre 2021, l’atelier de consultation visant à faciliter l’accès au crédit par les opérateurs du secteur privé des chaînes de valeur des filières riz, maïs et manioc ciblées par le PADAAM dans 4 pôles de développement agricole du sud et du centre Bénin.

Dans le cadre de la facilitation de l’accès des opérateurs privés et acteurs des partenariats productifs du PADAAM (Projet d’appui au développement agricole et à l’accès au marché) au crédit, un atelier d’échanges entre institutions financières offreuses de produits financiers (SFD, banques) et acteurs des CVA des trois filières, demandeurs potentiels de crédit se tient à Cotonou du 20 au 22 décembre 2021. L’objectif principal de l’atelier est d’identifier avec les institutions de financement, les meilleures conditions et modalités d’accès aux crédits pour les acteurs des partenariats productifs du PADAAM (programme mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) au Bénin).

Au cours de l’atelier, il est prévu entre autres une présentation du PADDAM et de ses acquis avec un focus sur le mécanisme de financement des partenariats productifs, la sélection des plans d’affaires à financer ; présentation des résultats de l’étude diagnostique approfondie des CVA de chacune des trois filières cibles avec un focus sur l’analyse financière et la compétitivité des chaînes de valeur analysées et sur les besoins financiers ressentis au niveau de chaque CVA.

Les autres communications portent sur le logiciel RuralInvest et son utilisation par le PADAAM dans la préparation des différentes typologies de plans d’affaires (focus sur les indicateurs de rentabilité et de solvabilité) ; la facilitation de l’Accès au financement par les promoteurs agricoles du Bénin : Expérience du FNDA, les opportunités et contraintes ainsi que les modalités d’Accès au financement par les promoteurs agricoles du Bénin : expérience des Banques, des SFD, les produits existants, les conditions générales d’accès et les principales contraintes du point de vue des banques et des SFD.

Il y a aura également la présentation des expériences d’accès au financement par les acteurs de partenariats productifs, producteurs privés et OP : type de partenaires financiers, les conditions d’accès et principales contraintes.

Les travaux de groupes sur les modalités ou mécanismes alternatifs permettront de lever les contraintes identifiées avec un focus sur les besoins éventuels en renforcement de capacités des banques et SFD.

Les participants vont aussi préparer le terrain pour les ateliers Business-to-Business en 2022 en termes de contenus et des acteurs.

A.A.A.

20 décembre 2021 par