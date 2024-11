Des images de la Cité ministérielle à Cotonou

Dans le but d’offrir aux agents de la fonction publique un cadre de travail fonctionnel sur un même site pour une gestion optimale des affaires de l’Etat, le gouvernement a entrepris les travaux de construction d’une Cité ministérielle à Cotonou. C’est sur un domaine de 5 ha (10 bâtiments R+5 pour les cabinets ministériels et 1 bâtiment R+ 5 pour restaurant et parking d’au moins 500 véhicules). Elle va abriter 20 cabinets ministériels.

La cité ministérielle est composée des bureaux des ministres, cabinets ministériels et services centraux. Il est attendu entre autres comme résultats, la réduction des baux administratifs afin d’amoindrir les dépenses de l’Etat.

A travers la construction de cette cité ministérielle, le gouvernement béninois prône une économie des baux déjà consentis par l’Etat pour les ministères. L’infrastructure est construite afin d’améliorer la productivité de l’Administration Publique en procurant à cette dernière un cadre de travail adéquat.

