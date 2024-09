Des experts échangent sur l’accès aux nouvelles données satellitaires

Cotonou accueille depuis le lundi 16 septembre 2024, le 16e forum des Usagers d’EUMETSAT en Afrique. Il est oganisé conjointement par EUMETSAT et Météo Bénin.

Près de 150 météorologues et scientifiques de toute l’Afrique sont à Cotonou. Ils prennent part depuis le 16 septembre à la conférence biennale d’EUMETSAT. Ils discutent entre autres de l’accès à de nouvelles données météorologiques satellitaires plus précises et leur utilisation pour des alertes précoces en cas de phénomènes météorologiques violents.

Selon Phil Evans, Directeur général d’EUMETSAT, « les nouvelles données plus précises fournies par le premier satellite Meteosat de troisième génération (MTG) d’EUMETSAT, lancé fin 2022, sont désormais disponibles en Afrique ».

« Nous soutenons la Commission de l’Union africaine dans la mise en place de stations de réception financées par l’Union européenne, appelées stations PUMA, conçues spécifiquement pour recevoir les données des satellites MTG, dans tous les pays du continent », informe-t-il. Nairobi (Kenya) a accueilli récemment les premières stations de réception PUMA. Cotonou (Bénin) abrite également une autre station.

À en croire le Directeur général d’EUMETSAT, l’accès aux données plus fréquentes et à haute résolution de MTG, qui incluent pour la première fois des observations de l’activité de la foudre au-dessus du continent, permettra aux météorologues d’établir des prévisions plus rapides et plus précises des phénomènes météorologiques violents, tels que les tempêtes.

L’objectif poursuit-il, est de permettre à la communauté météorologique africaine d’émettre des alertes plus précoces en cas de phénomènes météorologiques violents, afin de protéger les vies et les infrastructures.

EUMETSAT soutient également l’Initiative Multidangers - Alertes précoces pour tous, portée conjointement par l’Union africaine et les Nations unies. Cette initiative vise à garantir la transmission rapide d’informations précises sur les risques naturels et les catastrophes imminentes à toutes les composantes de la société africaine, en particulier aux plus vulnérables.

Il est aussi prévu lors du forum une réunion de haut niveau sur la contribution des données satellitaires à la surveillance du climat et des gaz à effet de serre en Afrique.

À propos d’EUMETSAT

En tant qu’agence européenne de satellites météorologiques, EUMETSAT surveille le temps et le climat depuis l’espace. Située à Darmstadt (Allemagne), elle fournit à ses 30 États membres des images et des données satellitaires essentielles à la sécurité des populations et aux secteurs clés de leurs économies.

EUMETSAT compte 30 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Türkiye.

