Des experts du Fonds Saoudien de Développement en visite au Bénin

Dans la cadre du financement de la phase 1 du projet de construction d’un lycée scientifique de haut niveau à Porto Novo et d’une école normale supérieure à Parakou, 05 experts du Fonds saoudien de développement (FSD) sont en visite au Bénin. Sous la conduite du Ministre d’Etat Chargé de mission du Président de la République, Dr Zul-Kifl Salami, ces experts ont visité le site retenu pour la construction du lycée technique de haut niveau à Porto-Novo.

Après les échanges fructueux avec les ministres concernés par le projet de construction d’un lycée technique de haut niveau et d’une école normale supérieure le mercredi 29 juin 2022, les experts du FSD effectuent les visites de terrain. Ils se sont rendus sur le site retenu pour la construction d’un lycée technique de haut niveau à Porto-Novo. « Nous sommes ici au Bénin dans le cadre de la visite des projets qui ont été soumis par le gouvernement dans le secteur de l’éducation et particulièrement dans le domaine de la science et de la technologie. Nous avons aussi des requêtes. On nous a envoyé pour procéder à l’évaluation. Après la visite du site qui va abriter le projet, ce site est tout à fait convenable, il est excellent, nous l’avons visité, et nous pensons qu’il est convenable pour l’objectif qu’on cherche à réaliser à savoir la construction d’un lycée très haut et très moderne » a confié Ibrahim Ali Alsayyar, ingénieur et chef de la délégation. Pour cette première phase qui comprend le lycée scientifique et l’école normale de Parakou, la durée de réalisation informe le chef de mission, est de trois ans, y compris les études d’ingénierie, la construction, les équipements pour boucler le projet.

Le Chargé de mission du président de la République, Dr Zul-Kifl Salami a remercié les autorités du Fonds Saoudien pour le Développement pour la délégation envoyée au Bénin dans le cadre de la réalisation d’une vision très chère au chef de l’Etat : ‘’le renforcement de l’enseignement scientifique et de l’enseignement technique dans le pays au profit du développement économique et social’’. Examinant la pyramide de la population active, il note une désarticulation. Beaucoup de Docteurs en haut, des ouvriers au bas de l’échelle, mais entre les deux niveaux il y a la population active, (les agents de maîtrise, les techniciens supérieurs etc.) qui ne sont pas en nombre requis pour pousser à fond le développement du pays, a-t-il relevé. Le financement de ce projet selon lui, vise à rectifier cette situation et permettre le développement accéléré du pays, de poursuivre de façon encore plus productive, sa course pour plus de résultats et de succès.

« La délégation du Fonds Saoudien pour le Développement est là sur une composante suite à la requête qui a été formulée par le gouvernement à savoir la construction d’un lycée scientifique de très haut niveau à Porto-Novo au niveau du lycée de Béhanzin, qui est un lycée historique et par la suite la construction d’une école normale supérieure à Parakou », a expliqué Dr Zul-Kifl Salami. Dans le cadre de la visite, ces experts ont pris toutes les données et ont discuté avec les ministères concernés pour collecter les éléments de base qui leur permettent de formuler le document de projet, a-t-il ajouté soulignant que depuis leur arrivée, des échanges très approfondis, riches ont eu lieu, sur la base des questions posées, le travail de base qu’ils ont fait à Riyad avant de venir au Bénin. Ils sont satisfaits des séances de travail organisées et ils ont pris des éléments pour la formulation définitive du projet. Après cette formulation, ils iront dans leur comité pour des opérations puis au Conseil d’administration pour le financement de la construction du lycée scientifique de haut niveau à Porto-Novo et d’une école normale supérieure à Parakou, s’est réjoui le Ministre d’Etat Chargé de mission du Président de la République.

Selon le Dr Zul-Kifl Salami, le chef de l’Etat est très attaché à l’excellence. « On veillera à ce que l’architecture qui sera posée soit une architecture qui porte la vision du président de la République et qui porte également l’ambition de notre partenariat avec le Fonds Saoudien de Développement », a-t-il souligné. A partir de cette visite, il revient à la partie béninoise, de faire tout pour que le Fonds saoudien comprenne que le pays est très attaché à ce projet, à cette vision, et que l’interaction à partir de maintenant soit très forte en terme de temps, de réactivité, et de disponibilité de la partie béninoise pour que le projet avance, a exhorté le Ministre d’Etat Chargé de mission du Président de la République.

F. A. A.

26 juillet 2022 par ,