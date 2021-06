Des étudiants béninois en situation irrégulière en Chine

Expiration du passeport de plusieurs étudiants Béninois en Chine. Par un communiqué en date du 20 juin 2021, les étudiants concernés appellent Patrice Talon à l’aide.

Plusieurs étudiants béninois en Chine sont en situation irrégulière depuis six mois. Les formalités de renouvellement de passeport ont été suspendues par l’Ambassade du Bénin près la Chine suite à la rupture de contrat entre le gouvernement béninois et l’Opérateur GEB Afrique en charge de la réalisation des titres de voyages (passeports, visas et cartes de résident). Selon le collectif des étudiants béninois en Chine à passeports expirés, aucun matériel n’a été mis à la disposition de l’Ambassade pour l’enrôlement au RAVIP des Béninois résidant en Chine. Aussi, la Direction de l’Émigration et de l’Immigration exige-t-elle désormais une demande en ligne pour le renouvellement des passeports.

Toutes les notes adressées au ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, à l’Ambassade du Bénin près la Chine, au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et à la Direction de l’Émigration et de l’Immigration par le Collectif sont restées sans suite favorable.

Face à cette situation, l’Ambassade du Bénin près la Chine ne propose que des laissez-passer. A en croire le Collectif, les laissez-passer ne permettent pas de faire des formalités administratives en Chine. « Seul le passeport est le document officiel reconnu. Même détenteurs du laissez-passer les étudiants béninois en Chine à passeports expirés ne peuvent recevoir de l’argent envoyé par leurs parents pour satisfaire leurs besoins quotidiens vu que leurs comptes bancaires ont été gelés pour défaut de passeports valides. Ils ne peuvent non plus avoir accès aux soins dans les hôpitaux car ne pouvant s’enregistrer dans le système, ni avoir accès au logement car ne disposant pas de pièce légale pour remplir les formalités », ajoute le Collectif des étudiants. Le retour au pays pour le renouvellement du passeport n’est pas envisageable dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19.

Le Collectif lance un cri de détresse, un appel à l’aide à l’endroit du président Patrice Talon pour que la situation soit réglée. Il implore indulgence du Chef de l’Etat afin qu’il donne « des instructions pour que les moyens et matériels soient mis à la disposition de l’Ambassade du Bénin prés la Chine pour renouer avec le processus de renouvellement des passeports ».

