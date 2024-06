Des enseignants grugés dans une affaire de riziculture

Plusieurs personnes dont des enseignants exerçants à Aplahoué, commune située dans le département du Couffo, sont tombées dans le piège des escrocs dans une affaire présumée de production de riz. Le dossier était au rôle de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, mardi 25 juin 2024.

Des individus en provenance d’Aplahoué dans le Couffo profitent de leur notoriété pour gruger leurs proches. Prétextant d’un projet de production de riz initié par le gouvernement, ils ont réussi à soutirer des millions de francs CFA à plusieurs personnes. On dénombre parmi les victimes, plusieurs enseignants.

Selon les déclarations à la barre, c’est le nommé S., très connu dans le milieu qui a envoyé un certain A. avec un véhicule 4X4 couleur blanche, informer dudit projet ; et les personnes qui investiraient dans le projet, gagneraient des bénéfices.

Le nommé A., une fois dans le village selon les déclarations, appelle le sieur S. avec qui il échange en langue locale Adja sur son téléphone en main libre afin de rassurer.

Les personnes ayant investi dans le projet n’ont plus eu gain de cause comme promis, et l’affaire a été portée devant la justice.

La première victime à déposer à la barre ce mardi est un directeur d’école. Il informe avoir investi une somme de 3,4 million de francs CFA contre une décharge de 3,8 millions de francs CFA. Pour mobiliser ces ressources, il a dû faire un prêt à la banque et vendre une parcelle. La deuxième victime, instituteur lui aussi, a déclaré avoir investi la somme de 500.000 francs CFA. Deux autres victimes ont déclaré avoir mis respectivement 1 million de francs CFA, et 1 million cinquante mille francs.

Informé par son directeur d’école, une autre victime a déclaré avoir investi 03 millions de francs CFA. Quelqu’un d’autre a mis 600.000 francs CFA, et une autre, 14 millions de francs CFA contre une décharge de plus de 100 millions de francs CFA.

Qu’est-ce qui vous a poussé à remettre votre argent ? C’est la question que le ministère public a posé aux victimes lors de l’audience de ce mardi.

En tant qu’enseignants, acteurs de l’éducation, ils devraient prendre connaissance du projet avant de se lancer, et non se fier aux apparences de quelqu’un qui vient se pointer avec une voiture 4x4.

Le juge après avoir écouté les victimes au procès ce mardi, a renvoyé le dossier au 09 juillet prochain pour continuation, et au besoin, les réquisitions du ministère public.

