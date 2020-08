Des écoles fermées en raison des cérémonies Oro

Plusieurs écoles sont restées fermées les jours ouvrés qui ont coïncidés avec la cérémonie annuelle de la divinité Oro dans les localités d’Ifangni, d’Adja-Ouèrè, et de Sakété dans le département du Plateau.

Selon l’ABP, malgré l’interdiction formelle du préfet du Plateau, et celle des autorités locales aux dignitaires Oro à tenir les cérémonies en journée en raison de la pandémie du Coronavirus, et permettre aux écoliers des classes de CI au CMI restés à la maison pendant plusieurs mois pour cause de cette pandémie, ces dignitaires n’ont pas cru devoir s’exécuter.

Des fermetures ont été opérées en journée empêchant ainsi les écoliers de se rendre à l’école, et les femmes à rester cloîtrées dans leurs chambres. Une situation qui n’a pas été du goût des autorités locales qui ont déploré le fait.

La divinité Oro est un patrimoine cultuel des aires culturelles Yoruba-Nago. Selon la légende, c’est une divinité qui chasse les mauvais esprits qui circulent dans l’air et propagent des maladies. Elle purifie également l’environnement par des rites, conjure le mauvais sort et apporte la paix et la prospérité. Il n’est pas permis aux femmes de voir le Oro sous peine d’être frappées de mauvais sort allant jusqu’à la perte de la vie. C’est une divinité très hostile aux hommes non initiés, renseigne l’ABP.

Ces cérémonies annuelles ont lieu en période de vacances pendant 17 jours par des initiés essentiellement.

L’édition de l’année 2020 coïncide avec la reprise des activités pédagogiques dans les écoles en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.

