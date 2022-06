Des échanges pour plus de financements en faveur de la lutte contre le paludisme

Une session d’orientation des députés à l’Assemblée nationale sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l’élimination du Paludisme a eu lieu ce vendredi 24 juin 2022, à Bénin Royal Hôtel, Cotonou.

Une augmentation des financements est nécessaire pour atteindre ‘’Zéro Palu’’ au Bénin. Ce vendredi 24 juin, les députés du Parlement, les responsables de l’Organisation de communication stratégique et de plaidoyer Speak Up Africa et les cadres du secteur de la santé au Bénin se sont réunis pour une session sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l’élimination du Paludisme. Il s’agit d’une rencontre initiée par l’honorable Aké Natondé, champion national de la lutte contre le paludisme avec l’accompagnement de Speak Up Africa. Le député Aké Natondé est l’un des acteurs béninois soutenant l’initiative ‘’Zéro Palu ! Je m’engage’’. « Bien que la session vise à l’arrivée, une meilleure priorisation et une augmentation subséquente de la part du budget national alloué à la santé et plus particulièrement à la lutte contre le paludisme, elle est en outre l’occasion pour nous d’inciter le gouvernement à se prononcer davantage sur des sujets urgents d’intérêt national comme la lutte contre le paludisme », a déclaré le Président de la commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

La session, poursuit-il, intervient à la veille du débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale. « Le débat a déjà eu lieu en Commission et le débat en plénière est prévu pour le mardi prochain. Je suis sûr qu’avec cette séance de travail, les collègues seront suffisamment aguerris pour pousser le débat dans le sens d’un renforcement de la lutte contre le paludisme », a indiqué l’honorable Aké Natondé. Il reste convaincu que la séance d’échange apportera aux députés des réponses sur les réformes nécessaires à la lutte contre le paludisme.

Dr. Astou Fall, Directrice des programmes de Speak Up Africa a salué les progrès considérables enregistrés au Bénin dans le cadre de la lutte contre le paludisme en dépit de la pandémie du Covid-19. Elle a insisté sur la mutualisation des efforts pour l’atteinte de l’objectif commun global et mondial d’élimination de la maladie d’ici 2030. « Un partenariat multisectoriel permettra de sauver des millions de vies et de libérer nos communautés africaines de ce lourd fléau », a ajouté Dr. Astou Fall.

Elle a remercié le gouvernement béninois en particulier le ministère de la Santé pour son engagement sans faille et sa disponibilité dans le cadre de la mise en œuvre des activités de Speak Up Africa au Bénin depuis 2020. L’Organisation de communication stratégique et de plaidoyer a réitéré son engagement à soutenir les efforts du ministère de la Santé du Bénin ainsi que ceux du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP).

L’engagement des parlementaires, un pilier incontournable

Procédant à l’ouverture de la session, le directeur de Cabinet du ministère de la Santé Dr Pétas Akogbéto a rappelé que le paludisme demeure le premier motif d’hospitalisation dans les centres hospitaliers au Bénin et la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. En 2020, 2.289.948 cas de paludisme ont été enregistrés au Bénin avec 2.450 décès. L’incidence dans la population générale est de 18,8 % avec une accentuation chez les enfants de moins de 5 ans.

Le représentant du ministre de la Santé a relevé plusieurs défis dans la lutte contre le paludisme. Il s’agit notamment de la couverture élevée en moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action, et la définition de nouvelles stratégies pour leur utilisation effective par la communauté. A cela s’ajoutent l’amélioration du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes et les nourrissons, la gestion de la résistance aux antipaludiques, aux vecteurs et aux insecticides, la digitalisation des interventions et le déploiement du nouveau vaccin antipaludique.

« L’engagement des parlementaires et un pilier incontournable dans cette lutte. Votre engagement va favoriser l’accroissement des financements pour la lutte contre cette maladie et ainsi protéger les personnes à risque », a affirmé le directeur de Cabinet du ministère de la Santé. Il a saisi l’occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement et Speak Up Arica qui appuie de façon considérable le PNLP sur le plaidoyer et la mobilisation des ressources.

A cette session, les réalisations, enjeux et défis pour l’élimination du paludisme ont été présentés aux députés. Les échanges se sont axés sur le plaidoyer : campagne ‘’Zéro Palu ! Je m’engage’’ et l’initiative ‘’Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent’’, ainsi que le suivi budgétaire dans le cadre de la lutte contre le Paludisme.

Akpédjé Ayosso

A propos du Mouvement ‘’Zéro Palu ! Je M’engage’’

Le 25 avril 2014, le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) du Sénégal, en collaboration avec les ONG PATH et Speak Up Africa, lance la campagne Zéro Palu ! Je m’engage ». Ce mouvement national en faveur de l’élimination du paludisme au Sénégal s’intègre dans une stratégie de plaidoyer inclusive pour accroitre la sensibilisation, la priorisation et l’engagement national afin d’atteindre l’élimination du paludisme. Il repose sur trois piliers : l’engagement politique, l’engagement du secteur privé et l’engagement communautaire.

En juillet 2018, inspirés par le succès de la campagne au Sénégal, la Commission de l’Union Africaine et le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme ont lancé à l’échelle du continent, le mouvement Zéro Palu Je m’engage », adopté par la suite par 55 chefs d’État et de Gouvernement africains.

Au Bénin, le lancement officiel de ‘’Zéro Palu ! Je m’engage’’ couplé avec l’initiative Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent’’ s’est tenu le 17 novembre 2020 sous le haut parrainage du Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin.

Dirigée par le Groupe Ecobank en partenariat avec le Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme et l’organisation à but non lucratif basée au Sénégal Speak Up Africa, l’initiative ‘’Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent’’, vise à stimuler l’engagement du secteur privé dans la lutte contre le paludisme en Afrique. L’OMS estime que plus de 10 milliards de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre des plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme dans 30 pays africains au cours des trois prochaines années.

